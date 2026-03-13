Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.