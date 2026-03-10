Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 72 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 21 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 21 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 21 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
