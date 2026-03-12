Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 51 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 17 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 14 a 17 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El mapa de los tornados en Estados Unidos y la tormenta que se extiende de Chicago a Dallas durante las próximas horas
- 2
Resultado de Cuba vs. Canadá: cómo quedó y quién ganó un lugar en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol
- 3
Noticias de California: “empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas
- 4
Resultado de México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston