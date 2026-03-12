Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 51 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 17 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.