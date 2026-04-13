Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 73 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 17 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 17 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
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