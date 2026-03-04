Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 71 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 18 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 18 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mostly sunny
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: slight chance rain showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 6%.
