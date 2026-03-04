LA NACION

Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tormenta de nieve en Texas
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo Agencia AFP - Houston Chronicle

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 71 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 18 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 18 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: slight chance rain showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El plan para que dueños de casa mayores de 60 años dejen de pagar impuestos
    1

    Alivio histórico en California: el plan para que dueños de casa mayores de 60 años dejen de pagar impuestos

  2. Hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo
    2

    Eclipse lunar total en Estados Unidos: hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo

  3. Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
    3

    ¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán

  4. La nueva enmienda que favorece a Ron DeSantis y la llegada de fuertes vientos al sur del estado
    4

    Noticias de Florida: la nueva enmienda que favorece a Ron DeSantis y la llegada de fuertes vientos al sur del estado