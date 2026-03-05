LA NACION

Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo AP/Julio Cortez

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 71 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 20 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 12 a 20 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El Pentágono afirma que EE.UU. e Israel están a punto de lograr un avance clave en Irán y lanza una advertencia
    1

    El Pentágono afirma que EE.UU. e Israel están a punto de controlar el espacio aéreo de Irán y lanza una advertencia

  2. Resultados en Texas: Abbott e Hinojosa arrasan en las primarias, pero una interna clave se definirá en segunda vuelta
    2

    Quién ganó las elecciones primarias en Texas en marzo 2026: los candidatos oficiales y una inesperada segunda vuelta

  3. El conflicto demócrata por las elecciones 2026 sin Newsom y redada del ICE en vivo
    3

    Noticias de California: el conflicto demócrata por las elecciones 2026 sin Newsom y redada del ICE en vivo

  4. Tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad
    4

    Niña prodigio en California: tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad