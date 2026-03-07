LA NACION

Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

Austin, TX - May 1, 2020: Downtown Congress Avenue Texas State Capitol views
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo shutterstock - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 72 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 17 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 14 a 17 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 21 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
