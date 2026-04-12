Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 73 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 17 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 17 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 21%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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