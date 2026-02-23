Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 49 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.

La probabilidad de precipitación de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 22 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.