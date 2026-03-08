Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 72 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 17 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 6 a 17 mph, Sursureste

: 6 a 17 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 22 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.