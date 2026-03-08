Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 72 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 17 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 17 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 21%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 22 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
