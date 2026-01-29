Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de enero

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que la temperatura rondará entre -1 y 9 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Probabilidad leve de nevadas intermitentes luego parcialmente soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en New York

Temperatura: 9 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Oeste.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en New York, Buffalo

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 19.

A la noche, se espera una temperatura de -1 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado luego Leve Probabilidad de Chubascos de Nieve. Probabilidad de precipitación: 16.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación : 21.

A la noche, se espera una temperatura de 4 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación: 21.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 5.

A la noche, se espera una temperatura de 6 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 12.

A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 12.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación : 17.

A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15.

El miércoles 4 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado luego Leve Probabilidad de Chubascos de Nieve. Probabilidad de precipitación : 18.

A la noche, se espera una temperatura de 7 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Probable nieve ligera luego posibles chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 63.

