Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 37 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 92%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 92%.

: 92%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.