Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 34 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado.

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.