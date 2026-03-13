Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 34 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 25%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 20 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 20 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 25%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Resultado de México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston
- 2
Alerta máxima: el FBI revela el plan de Irán para atacar California con drones desde buques secretos
- 3
El Pentágono reveló que la primera semana de guerra costó más de 11.300 millones de dólares
- 4
Noticias de California: “empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas