Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo KENA BETANCUR - AFP

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 29 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 97%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 21 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 21 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 97%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 22 a 26 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 88%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 88%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 88%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones de nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones, luego chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 86%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 86%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
