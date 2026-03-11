Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 29 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 97%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 21 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 5 a 21 mph, Sur

: 5 a 21 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 97%

: 97% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 22 a 26 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 88%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 88%.

: 88%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 88%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones de nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones, luego chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 86%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.