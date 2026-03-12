Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 32 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 32 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 48%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 78%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
