Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 35 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 33 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 13 a 33 mph, Oeste

: 13 a 33 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 48%

: 48% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 33 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 22 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvias y luego lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 23 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 91%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 28%.