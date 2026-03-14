Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 35 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 48%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 33 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 33 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 48%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 33 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 18%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 22 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvias y luego lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 91%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 23 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 91%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 28%.
LA NACION
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