Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 19 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 51%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 51%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: niebla parcheada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 82%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 67%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 78%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.
