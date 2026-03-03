Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 19 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Este

: 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 51%

: 51% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: niebla parcheada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 82%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 67%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 78%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.