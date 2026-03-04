Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 33 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then mostly sunny.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then mostly sunny.

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: patchy fog then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: rain showers. Probabilidad de precipitación: 81%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 59%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 91%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 38%.