Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 89%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 16 mph, Suroeste

: 16 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 89%

: 89% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 89%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 70%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 35%.