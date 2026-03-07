Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 89%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 16 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 89%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 89%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 70%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 35%.
