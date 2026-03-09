Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 43 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 22 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 22 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 98%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 92%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 48%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 39%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 60%.
