Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 43 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 22 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 98%.

: 98%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 92%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 48%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 60%.