Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 10 y 29 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: light snow.
La probabilidad de precipitación de 100%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: light snow.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 16 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 100%
- Pronóstico: light snow
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: light snow. Probabilidad de precipitación: 100%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 70%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: snow. Probabilidad de precipitación: 91%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: snow. Probabilidad de precipitación: 91%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 30%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: slight chance snow showers then light snow likely. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 59%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly sunny then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain and snow showers. Probabilidad de precipitación: 41%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 29%.
LA NACION
