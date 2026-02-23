Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 10 y 29 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: light snow.

La probabilidad de precipitación de 100%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: light snow.

Velocidad y dirección del viento : 16 mph, Noroeste

Probabilidad de precipitación : 100%

Pronóstico: light snow

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: light snow. Probabilidad de precipitación : 100%.

A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 70%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 37%.

A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: snow. Probabilidad de precipitación: 91%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: snow. Probabilidad de precipitación : 91%.

A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: slight chance snow showers then light snow likely. Probabilidad de precipitación : 59%.

A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 59%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 19%.

A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly sunny then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 21%.

A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain and snow showers. Probabilidad de precipitación: 41%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación : 29%.

A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 29%.