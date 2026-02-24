Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 29 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 27%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 27%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: nieve. Probabilidad de precipitación: 97%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego probable chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 97%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.
