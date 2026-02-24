LA NACION

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 29 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 27%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 27%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

Hoy 24 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: nieve. Probabilidad de precipitación: 97%.

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego probable chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 97%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.
