Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 29 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 27%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: nieve. Probabilidad de precipitación: 97%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego probable chispas de nieve. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.