Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 43 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 12 a 15 mph, Suroeste

: 12 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 94%.

: 94%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probables chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 86%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 54%.