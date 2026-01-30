Clima en California, Los Angeles hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 1 de febrero al 2 de febrero

El pronóstico del tiempo para California, Los Angeles, indica que, durante la semana del 1 de febrero al 2 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 57 y 78 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Mayormente despejado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente despejado.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 57 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Norte.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Mayormente despejado

El pronóstico para el fin de semana en California, Los Angeles

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: Niebla dispersa. Probabilidad de precipitación : 1.

: 1. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1.