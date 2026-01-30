Clima en California, Los Angeles hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para California, Los Angeles, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 87 y 57 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Soleado.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 87 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oestenoroeste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Soleado

El pronóstico para el fin de semana en California, Los Angeles

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: Niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 1.