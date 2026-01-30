Clima en California, Sacramento hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para California, Sacramento, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 43 y 61 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Mayormente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente Nublado.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 43 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Norte.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Mayormente Nublado

El pronóstico para el fin de semana en California, Sacramento

El viernes 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 0.

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 2.

: 2. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 7.