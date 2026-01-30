Clima en California, San Diego hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para California, San Diego, indica que, durante la semana del 30 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 80 y 53 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Soleado.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 80 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Soleado

El pronóstico para el fin de semana en California, San Diego

Hoy 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 0.