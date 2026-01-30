Clima en California, San Francisco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 48 y 64 grados Fahrenheit este 31 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para California, San Francisco, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 48 y 64 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Mayormente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 0%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente Nublado.
El tiempo en la noche en California
Temperatura: 48 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noreste.
La probabilidad de precipitación es de 0.
Pronóstico: Mayormente Nublado
El pronóstico para el fin de semana en California, San Francisco
El viernes 31 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 1.
El sábado 1 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 5.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 9.
