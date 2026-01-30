Clima en California, San José hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para California, San José, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 43 y 72 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Parcialmente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Parcialmente nublado.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 43 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Estenoreste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Parcialmente nublado

El pronóstico para el fin de semana en California, San José

El viernes 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 2.

: 2. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 6.