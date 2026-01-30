Clima en California, Santa Ana hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 85 y 53 grados Fahrenheit este 31 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para California, Santa Ana, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 85 y 53 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 0%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: Soleado.
El tiempo en la noche en California
Temperatura: 85 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noroeste.
La probabilidad de precipitación es de 0.
Pronóstico: Soleado
El pronóstico para el fin de semana en California, Santa Ana
El sábado 31 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.
El domingo 1 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 0.
