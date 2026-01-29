Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que la temperatura rondará entre 1 y 1 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Parcialmente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 2 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Parcialmente nublado.

El tiempo en la noche en Illinois

Temperatura: 1 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 2.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en Illinois, Chicago

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 1 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 2.

: 2. A la noche, se espera una temperatura de 1 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 2.

El jueves 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado luego leve probabilidad de nevadas dispersas. Probabilidad de precipitación : 22.

: 22. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 57.

El viernes 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación : 54.

: 54. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 58.

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación : 25.

: 25. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 8.

El domingo 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación : 30.

: 30. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: Probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16.

El lunes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 5.

: 5. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 14.

El martes 4 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nieve. Probabilidad de precipitación : 23.

: 23. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación: 32.