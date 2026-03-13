LA NACION

Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 37 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 22%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones de nieve

El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 72%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 30 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 97%.
