Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 32 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 79%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Nornoroeste

: 15 a 20 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 79%

: 79% Pronóstico: niebla dispersa, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 30 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 57%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones, luego chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.