Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 32 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
La probabilidad de precipitación de 79%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 79%
- Pronóstico: niebla dispersa, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 30 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 57%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones, luego chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 82%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
