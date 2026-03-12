LA NACION

Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo AFP

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 40 y 46 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 30 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 35 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables lluvias, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve, luego probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 92%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 92%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El mapa de los tornados en EE.UU. y la tormenta que se extiende de Chicago a Dallas
    1

    El mapa de los tornados en Estados Unidos y la tormenta que se extiende de Chicago a Dallas durante las próximas horas

  2. México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston
    2

    Resultado de México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston

  3. Resultado de Cuba vs. Canadá: quién ganó un lugar en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol
    3

    Resultado de Cuba vs. Canadá: cómo quedó y quién ganó un lugar en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol

  4. "Empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas
    4

    Noticias de California: “empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas