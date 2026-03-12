Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 40 y 46 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 30 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación: 55%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 35 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables lluvias, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve, luego probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 65%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 92%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 92%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 17%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 23%.
