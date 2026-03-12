Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 40 y 46 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oestesuroeste

: 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 30 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 35 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables lluvias, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve, luego probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación : 92%.

: 92%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 92%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 23%.