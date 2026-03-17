LA NACION

Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 22 y 26 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nieve. Probabilidad de precipitación: 85%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 85%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 19 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 20 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 21 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 22 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 23 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Mamdani rediseña la Calle 14 de Manhattan para 28.000 pasajeros: hay una reunión pública el 25 de marzo
    1

    Mamdani rediseña la Calle 14 de Manhattan para 28.000 pasajeros: hay una reunión pública el 25 de marzo

  2. Adiós a los Bears de Chicago: el nuevo y ambicioso plan al salir de Illinois
    2

    Adiós a los Bears de Chicago: el nuevo y ambicioso plan al salir de Illinois

  3. Mamdani y NYC cierran histórico refugio que atendía migrantes
    3

    El adiós definitivo de un ícono: Mamdani y NYC cierran histórico refugio que atendía migrantes

  4. Es guatemalteco, fue arrestado por el ICE y ahora es residente permanente
    4

    Le ganó al ICE: es guatemalteco, estuvo siete meses en un centro de detención y ahora tiene green card