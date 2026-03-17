Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 22 y 26 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nieve. Probabilidad de precipitación: 85%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El sábado 21 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 22 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 23 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION
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