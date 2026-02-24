Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 39 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado luego probabilidad de lluvia muy ligera.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 25 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado luego probabilidad de lluvia muy ligera.

El tiempo en la noche en Chicago



El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de lluvia muy ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.

A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia muy ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.

A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 27%.

A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 17%.

A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.

A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.

A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 44%.