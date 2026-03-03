Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 34 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 40%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 40%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 26%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 84%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El sospechoso del ataque de Austin llevaba un buzo con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con la bandera iraní
- 2
Es oficial: qué cambia para migrantes en el DMV de Texas a partir del 5 de marzo
- 3
¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
- 4
Atención conductores en Texas: el DMV confirmó nuevos requisitos de identificación obligatorios para registrar un auto