Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 34 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia.

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 84%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.