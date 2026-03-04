Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 34 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then slight chance rain showers.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then slight chance rain showers.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: patchy fog then slight chance rain showers
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: patchy fog then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mostly cloudy then patchy fog. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: rain showers. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: patchy fog. Probabilidad de precipitación: 66%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 24%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 88%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly clear then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 53%.
