Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 34 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then slight chance rain showers.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then slight chance rain showers.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Estenoreste

: 5 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 17%

: 17% Pronóstico: patchy fog then slight chance rain showers

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: patchy fog then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mostly cloudy then patchy fog. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: rain showers. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: patchy fog. Probabilidad de precipitación: 66%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 88%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly clear then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 53%.