Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 40 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Nornoreste

: 5 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: áreas de niebla

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables y luego chubascos de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables y luego chubascos de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 74%.