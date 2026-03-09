Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 49%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 66%.
