Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 49%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 66%.