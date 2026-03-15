Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 15 y 28 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve y nieve dispersa con viento.

La probabilidad de precipitación de 88%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve y nieve dispersa con viento.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 25 a 30 mph, Oestenoroeste

: 25 a 30 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 88%

: 88% Pronóstico: nieve y nieve dispersa con viento

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: nieve y nieve dispersa con viento. Probabilidad de precipitación : 88%.

: 88%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve y nieve dispersa con viento, luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 65%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.