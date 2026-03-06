Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 60 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oestenoroeste

: 5 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 76%

: 76% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Dallas, Texas

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.