Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 27%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 27%
- Pronóstico: parcialmente soleado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado seguido de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado seguido de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
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