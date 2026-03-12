Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 47 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvias, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
