Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 67 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chance showers and thunderstorms.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chance showers and thunderstorms.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 53%
  • Pronóstico: chance showers and thunderstorms

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 65%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance showers and thunderstorms then showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: slight chance showers and thunderstorms then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 76%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms then slight chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 37%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance showers and thunderstorms then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 44%.
