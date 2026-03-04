Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 67 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chance showers and thunderstorms.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chance showers and thunderstorms.

Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sur

Probabilidad de precipitación : 53%

Pronóstico: chance showers and thunderstorms

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 65%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance showers and thunderstorms then showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: slight chance showers and thunderstorms then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 76%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms then slight chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 37%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance showers and thunderstorms then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 44%.