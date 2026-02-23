LA NACION

Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 34 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.

La probabilidad de precipitación de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Nornoreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: sunny

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

Hoy 23 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 24 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 9%.
