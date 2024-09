Clima en EE.UU., hoy domingo 1 de septiembre: extraño fenómeno avanza sobre Texas

El suroeste, centro y norte de Estados Unidos podría sufrir en las próximas horas una fuerte inestabilidad y clima severo, según el pronóstico para este domingo 1 de septiembre del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés). Ese organismo emitió distintas alertas por un frente de tormenta en Texas y otros estados al sur del país.

Una vaguada de nivel superior y un frente frío superficial avanzarán hacia el este, extendiéndose a través de del valle medio del Misisipí, con presencia en las Llanuras del sur. Se esperan lluvias y tormentas eléctricas con aire húmedo y fuertes lluvias torrenciales con la posibilidad de inundaciones repentinas aisladas en algunas zonas del norte de Texas.

Más al sur, se espera que hoy continúe otra zona de tormentas en cercanías de una zona baja costera al oeste de Luisiana y el alto golfo de Texas.

El mapa del clima en EE.UU. este domingo 1 de septiembre

“Algunas de las tormentas eléctricas podrían volverse severas cerca de Canadá”, precisó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) en su más reciente informe.

Frente de tormenta en California, Texas y otras partes del sur

Con relación a la temporada de huracanes activa en el océano Atlántico, no se prevén amenazas de este tipo en Florida ni en la costa este de EE.UU. No obstante, el mapa satelital de Zoom Earth alertó acerca de un disturbio tropical de nivel 1 en Texas, que podría afectar áreas de Houston y Corpus Christi en las próximas horas, pero no se advirtieron altos riesgos.

Entre tanto calor, hay una buena noticia mientras el calendario avanza hacia el inicio del otoño boreal. La NOAA informó que con el paso de los días, las mañanas son más frescas y las tardes más cálidas y abundantes. “Los próximos días, a medida que el sistema de alta presión comience a deslizarse sobre la costa este, las temperaturas máximas de la tarde se recuperarán hasta 32°C”, se explica.

La previsión se mantiene para el domingo por la tarde en algunas localidades urbanas a lo largo de la costa este. En tanto, las altas temperaturas no cede en las Grandes Llanuras del norte y centro antes de que un frente cálido se levante a través del sector medio del país, seguido de un frente frío en la costa oeste de EE.UU.

LA NACION