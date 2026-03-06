Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 47 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Este

: 5 a 15 mph, Este Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.