Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 55 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego polvo en suspensión disperso.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 18 mph. La dirección será Oeste.

El tiempo en la noche en El Paso



El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego polvo en suspensión disperso. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.