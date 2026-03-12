Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Estesureste

: 3 a 8 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.